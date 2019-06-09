تدابير يمنية لمواجهة كارثة السيول في عدن

المواطن - واس

وجّه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، حكومته واعتماد موازنة طارئة لمواجهة كارثة السيول في عدن والمناطق المجاورة والناجمة عن الأمطار التي هطلت بغزارة بفعل المنخفض الجوي.

كما وجّه الرئيس هادي خلال اتصال هاتفي بمحافظ عدن أحمد سالمين ربيع، بتشكيل لجنة طوارئ في مختلف مديريات المحافظة وأخرى لتقييم حجم الإضرار.

من جهته، دعا رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني، دول تحالف دعم الشرعية في اليمن إلى تقديم الدعم والمساعدة المختلفة لإنقاذ المتضررين، ودعا النواب في عدن إلى إعداد تقرير عاجل بشأن الوضع في مدينة عدن إلى هيئة رئاسة البرلمان.