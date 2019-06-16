تدخل طبي سريع لإنقاذ حياة طفلة بمستشفى المخواة العام

المواطن - واس

أسهمت الكوادر الطبية المناوبة بقسم طوارئ مستشفى المخواة العام، في إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر عامين ونصف، حيث كانت تعاني من اضطراب في الوعي وتخليط ذهني مع ارتفاع درجة الحرارة وتسارع في نبضات القلب والتنفس، إضافة إلى صدمة جفاف ناجمة عن حالة شبيهة بضربة الشمس جراء نسيانها من قبل أسرتها داخل السيارة المطفأة محكمة النوافذ والأبواب لمدة 3 ساعات.

وعلى الفور تم التعامل مع الحالة من قبل طبيب الطوارئ وأخصائية الأطفال المناوبة، واستشاري الأطفال المناوب وتم إعطاء الطفلة المحاليل الوريدية المغذية وتزويدها بالأوكسجين وتخفيض الحرارة، وإجراء فحوصات شاملة أظهرت جفاف زائد الصوديوم وبعد مرور ساعة من العناية الطبية المكثفة استعادت الطفلة وعيها وتخلصت من حالة ضربة الشمس التي أصيبت بها وتم نقلها إلى قسم تنويم الأطفال برفقة والدتها وحالتها الصحية مستقرة – ولله الحمد – ولاتزال الطفلة تخضع للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفى.