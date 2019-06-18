تدشين مبادرات وفعاليات جديدة مع توزيع ورود وهدايا في أحد رفيدة

المواطن - فهد القحطاني - أحد رفيدة

دشن محافظ أحد رفيدة، متعب المتعب، مساء اليوم الثلاثاء، وبحضور مدير البلدية وقادة الإدارات الأمنية وفريق سندكم التطوعي بالمحافظة، مبادرة حسن الوفادة، تحت شعار “مرحبًا ألف في عسير”، وذلك على طريق الملك خالد الدولي الرابط بين أحد رفيدة وسراة عبيدة جنوبًا.

ويأتي هذا إنفاذًا لتوجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، حيث تم استقبال الزوار القادمين للمحافظة وتوزيع باقات الورد والهدايا، وبعد ذلك تم الانتقال إلى موقع المرسم الحُر وتدشينه، حيث كان من تنظيم البلدية بالتعاون مع الفنان التشكيلي عبدالخالق عايض آل دهيم.

وبعدها تم الانتقال إلى فعالية تعليمكم ترفية للنشاط الطلابي لأندية الحي، ودُشنت بحضور مدير تعليم عسير سعد الجوني بمسرح البلدية داخل حديقة الحزم.