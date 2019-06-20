ترامب: إيران ارتكبت خطأً كبيراً جداً بإسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة

المواطن - متابعة

أعلنت الولايات المتحدة أنها سُترسل قطعاً بحرية إلى موقع الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران في المياه الدولية.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مغرداً: إن إيران ارتكبت خطأ كبيراً جداً بإسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة فوق المياه الدولية متوعداً بِردٍّ قاسٍ.

وقال البيت الأبيض: إن القرار الأمريكي بالرد على الاعتداءات الإيرانية سيُتخذ خلال ساعات وذلك في الوقت الذي عقد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعاً مع مسؤولي البنتاغون لبحث الرد على الهجوم الإيراني.

وكان الجيش الأمريكي أعلن إسقاط إيران طائرة تابعة للبحرية الأمريكية من طراز MQ-4C Triton فوق مضيق هرمز.