ترامب: الاتفاق النووي الفظيع الذي وقعه أوباما أنقذ إيران

المواطن - متابعة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الاتفاق النووي الفظيع الذي وقعه باراك أوباما أنقذ إيران.

وأضاف ترامب في تغريدة على تويتر أن الاتفاق النووي منح إيران 150 مليار دولار نقداً، وفتح طريقها أمام إنتاج السلاح النووي.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أنه أوقف الهجوم على إيران قبل موعده بعشر دقائق، لأن الرد لم يكن متناسباً مع إسقاط طائرة مسيرة غير مأهولة.

وقال الرئيس الأمريكي على “تويتر”: “لستُ على عجلة من أمري بشأن إيران”، مشدداً على أن طهران “لا يمكن أن تحصل على أسلحة نووية أبداً رغماً عن أمريكا، ورغماً عن العالم”.

وأوضح أن الجيش الأميركي أعاد بناء قدراته، وأصبح الأفضل عالمياً، في رسالة تهديد واضحة للنظام الإيراني.

وكشف أن إدارته فرضت المزيد من العقوبات القاسية على إيران، ليلة الخميس.

وأوضح أن الجيش الأميركي استعد لضرب 3 مواقع إيرانية، وعندما سأل عن عدد القتلى المحتملين من جراء هذه الضربات، رد جنرال بأنهم “150”، هنا تدخل ترامب وقال: أوقفوا الضربة، بحسب التغريدة المفصلة التي نشرها الرئيس الأميركي.