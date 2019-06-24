ترامب: لستُ ساذجًا لأنهي علاقتنا الاستراتيجية بالمملكة

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حواره الإعلامي، أمس الأحد، إلى العلاقات التي تجمع بين الولايات المتحدة والسعودية، والتي أكد أنها أهم من أي تحركات تهدف لإحراجها.

وخلال حواره مع شبكة NBC، تناول الرئيس الأمريكي أيضًا العديد من الملفات الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي شهدت على مدى الأيام القليلة الماضية العديد من التوترات بمعرفة إيران، بما في ذلك استهداف ناقلات النفط وإسقاط طائرة بدون طيار أمريكية.

علاقتنا بالمملكة أهم

وأشار ترامب خلال حديثه لشبكة NBC الأمريكية، إلى أن العلاقات الاقتصادية التي تجمع واشنطن بالرياض تبدو مهمة للغاية بسبب تأثيرها على الوظائف ونسق العمل الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وقال: إن “المملكة مشترٍ كبير للمنتج الأمريكي، وهذا يعني الكثير لي”، مؤكدًا أنه لم يتطرق لموضوع جمال خاشقجي عندما تحدث لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف ترامب إنه “ليس ساذجاً” ليرفض التعامل مع الحليف الأمريكي الرئيسي بالمنطقة، مشيرًا إلى أن الصين وروسيا سوف يستفيدان من الوضع حال رفضت واشنطن بيع الأسلحة للسعودية.

إيران شريرة

وتناول الرئيس الأمريكي ملفات الشرق الأوسط، وقال إن إيران جعلت المنطقة شريرة وعدائية، مؤكدًا أن السلوك الذي تتعبه طهران في المنطقة هو ما أدى إلى الوضع الحالي.

ويرى ترامب أن إيران لا يزال أمامها فرصة للجلوس مجددًا على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة وغيرها من القوى العالمية، وذلك لصياغة اتفاق نووي جديد ببنود تضمن عدم تحولها إلى قوة نووية تهدد استقرار وأمن الشرق الأوسط.