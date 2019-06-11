ترامب لـ رئيس الصين: قمة العشرين الفرصة الأخيرة لإنهاء الحرب التجارية

المواطن – ترجمة: محمود نبيل

حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ من فرض جولة جديدة من التعريفات على سلع بلاده إذا فشل الزعيمان في الالتقاء خلال قمة مجموعة العشرين في اليابان، وهو ما يعني استمرار التوترات التجارية في الغليان بين واشنطن وبكين.

وفي مقابلة مع شبكة CNBC الأمريكية، قال ترامب إنه يعتقد أنه سيكون هناك اجتماع ثنائي مع شي في أوساكا على هامش اجتماع قادة العالم في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث ينظر إلى الاجتماع على أنه فرصة لهدنة جديدة بين الولايات المتحدة والصين.

محاولة أخيرة

وأوضح ترامب أن الاختلافات يمكن حلها بسهولة بالغة، مشيرًا إلى أن سيفاجأ إذا لم يحضر الرئيس الصيني للقائه على هامش القمة العالمية المنتظرة.

قال ترامب: “أعتقد أنه سيأتي، لم أسمع خلاف ذلك”، في إشارة إلى إبداء بكين رغبة كبيرة في إنهاء الخلافات مع الولايات المتحدة، والتي ستكون قمة العشرين فرصة مناسبة لذلك.

تحذيرات خطيرة

وحذّر الرئيس الأمريكي من أنه سيقوم بإضافة رسوم على 300 مليار دولار من الواردات الصينية الإضافية على الفور إذا لم يلتقِ بالرئيس شي، علاوة على تعريفة تبلغ 25 % سارية على 250 مليار دولار من البضائع.

وقال: “من المتوقع أن نلتقي.. إذا فعلنا ذلك، فهذا جيد، وإذا لم نفعل، فهذا جيد أيضًا.. من وجهة نظرنا، أفضل صفقة يمكن أن نحصل عليها هي إضافة 25 % على 600 مليار دولار”.

وجاءت رسالة السيد ترامب إلى شي في الوقت الذي احتلّت فيه المواجهة الأمريكية الصينية المتصاعدة مكانة مركزية في السياسة التجارية للولايات المتحدة مرة أخرى بعد خلاف دام ثمانية أيام مع المكسيك حول المهاجرين غير الشرعيين.