ترامب: مزيد من الرسوم على البضائع الصينية
بعد قمة العشرين

ترامب: مزيد من الرسوم على البضائع الصينية

2019/06/06
الساعة 6:37 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سينتظر إلى ما بعد اجتماعه المقبل مع الرئيس الصيني شي جين بينج في قمة مجموعة العشرين في وقت لاحق من هذا الشهر قبل فرض رسوم جديدة على البضائع الصينية بقيمة 325 مليار دولار.

وعن التعريفات الجمركية خلال اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال ترامب “سألتقي بالرئيس شي، وسنرى ما سيحدث”.

وتتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث يتخذ الجانبان إجراءات متبادلة من شأنها أن تخاطر بزيادة تباطؤ الاقتصاد العالمي.

في اللقاء الأخير للزعيمين في قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، اتفقا على وقف تبادل الإجراءات الانتقامية. ومع ذلك استؤنفت مؤخرًا التدابير الحمائية بعد أن اتهمت الولايات المتحدة الصين بالتراجع عن الاتفاقات التي كانت تهدف إلى حل القضايا التجارية الرئيسية.



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