ترامب يبحث هاتفيًّا مع رئيس وزراء اليابان الهجوم على ناقلتي النفط

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أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس دونالد ترامب أجرى اتصالًا هاتفيًّا مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وناقشا القضايا الثنائية والهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان.

كما ناقش ترامب وآبي زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى إيران، وقدم ترامب الشكر لشينزو آبي على جهوده لتسهيل التواصل مع إيران.

وبحثا أيضًا المفاوضات التجارية الثنائية بين الولايات المتحدة واليابان، والتحضيرات لقمة مجموعة العشرين في أوساكا يومي 28 و29 يونيو.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتبر في وقت سابق اليوم الجمعة، أن الهجوم على ناقلتي نفط في بحر عمان بالخليج “يحمل بصمات” إيران، مستندًا إلى شريط فيديو نشره البنتاجون.

وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز: “إيران قامت بهذا الأمر”، مضيفًا: “نرى السفينة، مع لغم لم ينفجر، وهذا يحمل بصمات إيران”.