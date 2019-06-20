ترامب يجتمع بقادة الكونغرس لبحث قضية إسقاط إيران للطائرة المُسيّرة

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يجتمع قادة الكونغرس بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعد قليل لبحث قضية إسقاط إيران للطائرة المسيرة.

الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكّد في وقت سابق أن ردّ بلاده على إسقاط إيران طائرة استطلاع عسكرية دون طيار فوق مضيق هرمز سيكون قريباً.

وقال ترامب: إن أمريكا لديها وثائق تُثبت أن الطائرة المسيرة كانت في الأجواء الدولية، وليست فوق المياه الإقليمية الإيرانية كما زعمت طهران.

وكان ترامب قال في وقت سابق حول إسقاط الطائرة: إن إيران ارتكبت خطأً جسيماً.

ورداً على سؤال حول الرد الأمريكي على إيران قال ترامب: سترون قريباً.

وتابع الرئيس الأمريكي: الأمر كان سيختلف كثيراً لو كانت الطائرة التي أسقطتها إيران تحمل ركاباً.

وأضاف ترامب: الطائرة التي أسقطتها إيران كانت غير مسلحة لكنه استدرك: قد تكون إيران أسقطت الطائرة المسيرة عن طريق الخطأ.