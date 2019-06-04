ترامب يخرق البروتوكول للمرة الخامسة ويلمس كتف الملكة إليزابيث

المواطن - متابعة

لا تخلو لقاءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسمية بالعديد من المفاجآت والمواقف التي تُعبر عن خرق واضح للبروتوكول.

وبشكل عام لا يعير الرئيس ترامب البروتوكول اهتمامًا كبيرًا ويتصرف بعفوية وتلقائية دون أن يلتفت إلى العيون والكاميرات التي ترصده.

لقاء ترامب مع الملكة إليزابيث أمس شهد خرق البروتوكول مرتين في جلسة واحدة، بيد أن هذه ليست المرة الأولى التي يخرق فيها ترامب البروتوكول أمام ملكة بريطانيا.

ففي حضرة الملكة إليزابيث الثانية، وخلال مأدبة عشاء أقامتها على شرفه في قصر بكنغهام في العاصمة البريطانية لندن، وضع الرئيس ترامب يده اليسرى على كتف الملكة إليزابيث الأيمن من الخلف، بعد أن فرغ من كلمة مقتضبة قبيل العشاء، أشاد فيها بالملكة.

وألقى ترامب خطابًا دافئًا ومؤثرًا في كثير من الأحيان، أشاد فيه بالملكة البالغة من العمر 93 عاما، ووصفها ترامب بأنها “امرأة عظيمة”.

لكن ترامب لم يتوقف عن خرق البروتوكول من خلال لمس الملكة، بل رفع الكأس معربًا عن شكره للملكة إليزابيث الثانية، ليس فقط على كرم الضيافة، بل أيضًا على الطقس الجميل، مما أثار ضحك الملكة.

ولا تُعد هذه المرة الأولى التي يخرق فيها ترامب البروتوكول خلال لقائه ملكة بريطانيا، فقد كسر الرئيس الأميركي البروتوكول 3 مرات خلال لقائه مع الملكة في يوليو 2018.

وكان الخطأ الأول الذي ارتكبه الرئيس الأميركي حينها هو عدم الانحناء قليلًا عند تحية الملكة إليزابيث، كما ترك الملكة تنتظره في مقصورة الاستقبال لمدة زمنية ليست بالقصيرة، في درجة حرارة وصلت تقريبًا إلى 27 درجة مئوية.

وجاء الخطأ الثالث لترامب، وهو الأفدح، عندما دعته الملكة للانضمام إليها لتفقد حرس الشرف، فما كان من ترامب إلا أن تقدم بخطوات على الملكة إليزابيث بدلًا من أن يسير بمحاذاتها.

وهذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها ترامب وزوجته ميلانيا مأدبة ملكية بريطانية، لكن الملكة معتادة على مثل هذه المناسبات، فهذه هي المرة رقم 113 التي تستضيف فيها الملكة زيارة دولة.