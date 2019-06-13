ترامب يعلن مغادرة المتحدثة باسم البيت الأبيض لمنصبها

المواطن - متابعة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن مغادرة المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز لمنصبها بنهاية الشهر الجاري.

وقال ترامب في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء أمس الخميس: “إنها شخصية خاصة جدًا، تتمتع بمهارات استثنائية، وقامت بمهمة خارقة، آمل أن تخوض الانتخابات للفوز بمنصب حاكم أركنساس، سوف تكون رائعة، أشكرك يا سارة عن تفانيكي في مهمتك”.

وكانت ساندرز قد انضمّت إلى حملة ترامب في فبراير عام 2016 وفي يوليو 2017 تولّت منصبها كمتحدثة باسم الإدارة الأمريكية، فيما لم ترد معلومات بشأن مَن سيخلفها في منصبها.