ترامب يقرر تسمية مارك إسبر وزيرًا للدفاع بالوكالة

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قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تسمية مارك إسبر وزيرًا للدفاع بالوكالة.

وقال الرئيس ترامب: إن باتريك شاناهان قرر الاعتذار عن تولي منصب وزير الدفاع.

في سياق آخر، أكد الرئيس الأمريكي في مقابلة نشرتها مجلة تايم، اليوم الثلاثاء، أنه سيبحث استخدام القوة العسكرية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، لكنه لم يجب على سؤال بشأن ما إذا كان سيلجأ لذلك لحماية إمدادات النفط.

ورغم دعوة بعض الأعضاء الجمهوريين في الكونجرس الأمريكي لرد عسكري، قال ترامب للمجلة: إن تأثير أحدث هجمات على ناقلتي نفط نرويجية ويابانية في خليج عمان يبدو “ضعيفًا للغاية” حتى الآن.