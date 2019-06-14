ترامب يلتقي أمير الحيتان

المواطن - متابعة

لا تزال أخطاء وسقطات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحت مجهر الإعلام والمُغردين حيث يتلقفونها ويشاركونها فتنتشر في العالم كانتشار النار في الهشيم.

وتعرّض ترامب لعاصفة من السخرية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد أن غرّد عن لقاء جمعه مع أمير الحيتان.

وكتب ترامب مغردًا :”لقد قابلت للتوّ ملكة إنجلترا (المملكة المتحدة)، وأمير ويلز (الحيتان)، ورئيسة الوزراء البريطانية ورئيس وزراء إيرلندا، والرئيس الفرنسي ورئيس بولندا”.

وقد ارتكب ترامب خطأ إملائيًا إذ كان يقصد أنه التقى وليّ عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز، أمير ويلز، وتتشابه الكلمتان ويلز Wales و Whales باللفظ لكن تختلفان في الكتابة والمعنى في اللغة الإنجليزية.

وكعادته ترامب وسائل الإعلام بنشر وتناقل أخبار زائفة”، وحذف الرئيس الأمريكي فيما بعد التغريدة وصحّح خطأه.

وتابع ترامب :”إن وسائل الإعلام التي تعتمد الأخبار الزائفة نادرًا ما تنقل أجوبتي كاملة، إنها تتعمد ترك الجزء المهم”.

وفي موجة من السخرية نشر بعض مستخدمي تويتر صورًا ونماذج لما تصوّروا أنه ما قد يبدو عليه “الحوت الملكي”.