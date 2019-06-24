ترامب يلتقي رئيس كوريا الجنوبية للمرة الثامنة

المواطن - متابعة

من المُقرّر أن يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كوريا الجنوبية في زيارة رسمية لمدة يومين ابتداء من يوم 29 من الشهر الجاري.

وسيعقد ترامب لقاء القمة مع الرئيس مون جيه-إن يوم الأحد القادم، 30 يونيو، حسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية.

وسيكون لقاء القمة المرتقب هو الثامن منذ تنصيب الرئيس مون، وبعد 80 يومًا من لقاء القمة الكوري الجنوبي والأمريكي الأخير في واشنطن في أبريل الماضي.

وتُعتبر زيارة الرئيس ترامب إلى كوريا الجنوبية الثانية بعد زيارته الأولى قبل 19 شهرًا في نوفمبر عام 2017م.

وقالت المتحدثة باسم القصر الرئاسي غو مين-جونغ اليوم الاثنين في إيجاز صحفي إن زيارة الرئيس ترامب تأتي تلبية لدعوة الرئيس مون المُوجّهة له أثناء قمتهما الأخيرة في أبريل.

وصرحت غو أنه من المنتظر أن يصل الرئيس ترامب إلى البلاد بعد ظهر يوم 29 يونيو، وسيعقد لقاء القمة في القصر الرئاسي، حيث سيناقش الرئيسان بصورة عميقة سبل التنسيق الوثيق بين البلدين توطيدًا للتحالف القائم بينهما من أجل بناء السلام المستدام عبر تحقيق التفكيك النووي الكامل في شبه الجزيرة الكورية.

ومن المخطط أن يغادر الرئيس ترامب البلاد بعد ظهر يوم الأحد، 30 يونيو متوجهًا إلى واشنطن عبر القاعدة الجوية في أوسان جنوب سيئول.

وقالت غو حول تفاصيل جدول أعمال الرئيس ترامب، إنه يجري حاليًا التشاور بين الجانبين الكوري والأمريكي، وسيتم تزويد الصحفيين بمزيد من التفاصيل عند تحديدها.