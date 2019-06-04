ترتيب الدوري المصري .. الزمالك ثالثًا وفرصة استثنائية أمام بيراميدز

المواطن - مروة نبيل

أشعلت مباراة حرس الحدود ضد الزمالك ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، بعدما وصل رصيد الأبيض إلى 68 نقطة، ليحتل المركز الثالث خلف الأهلي وبيراميدز.

وانتهت مباراة حرس الحدود ضد الزمالك بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ولم يظهر الأبيض بالمستوى المتوقع، الأمر الذي أغضب جماهيره لاستمرار فقدان النقاط والتراجع في جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم.

ترتيب الدوري المصري يشتعل

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتين فقط ضد المقاولون العرب والزمالك، ويطمح الفوز بهما للتتويج باللقب دون الحاجة إلى انتظار تعثر الأبيض مجددًا.

ويقع بيراميدز في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم برصيد 70 نقطة، ولكنه خاض جميع مبارياته في البطولة، حيث لعب 34 مباراة، ليضمن المشاركة رسميًا في البطولات الإفريقية الموسم المقبل.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة من 31 مباراة، ليصعب موقفه وتصبح المواجهات المتبقية بمثابة النهائيات، للمنافسة على اللقب.

وبعد تعادل الزمالك في آخر مباراتين، أصبح بيراميدز أمام فرصة استثنائية، حيث إنه في حالة تعثر الأبيض خلال اللقاءات المتبقية؛ وحصوله على نقطتين فقط أو أقل، سيضمن وصافة ترتيب الدوري المصري الممتاز والمشاركة في دوري أبطال إفريقيا بدلًا من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ترتيب الدوري المصري

وضمن المصري احتلال المركز الرابع برصيد 52 نقطة، يليه المقاولون العرب بـ48 نقطة، وبفارق نقطتين عن مصر للمقاصة، ثم الإسماعيلي في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري بـ43 نقطة، وحل طلائع الجيش ثامنًا بـ41 نقطة.

وحل إنبي في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري بـ40 نقطة، بالتساوي مع وادي دجلة، يليه الاتحاد السكندري بـ39 نقطة، وبفارق نقطة عن حرس الحدود، الإنتاج الحربي وسموحة، ثم الجونة برصيد 37 نقطة.

وتأكد هبوط بتروجيت صاحب المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم بـ35 نقطة، والداخلية برصيد 27 نقطة، وفريق النجوم متذيل الترتيب بـ26 نقطة.