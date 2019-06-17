ترشيح 30 مدرسة لتطبيق الطفولة المبكرة في حفر الباطن

المواطن - فواز الاسلمي - حفر الباطن

أصدرت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن بيانًا للمدارس المرشحة لتطبيق الطفولة المبكرة بمدارسها في المرحلة الأولى؛ تحقيقًا لرؤية الوزارة.

وضم البيان، الذي حصلت “المواطن” على نسخة منه، 30 مدرسة، وكان هناك نصيب لعدد من المراكز التابعة للمحافظة فشمل البيان مدرستين في القيصومة، ومدرسة في مركز الصفيري، ومدرسة في مركز المطرقة، ومدرسة في مركز السوبان.

الجدير بالذكر أن وزارة التعليم دشنت في جمادى الأولى الماضي أول مدرسة حكومية في مرحلة الطفولة المبكرة على مستوى المملكة في مدينة الملك عبدالعزيز العسكرية بتبوك والتي تشمل دمج رياض الأطفال مع الصفوف الأولية “أول وثاني وثالث ابتدائي”، والتي تتوافق مع هيكلة الوزارة الجديدة.