تركي آل الشيخ يمازح محمد عبده: عندنا حفل اليوم.. مين فاضي؟

المواطن - الرياض

مازح رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، الفنان محمد عبده، على خلفية كثرة الحفلات التي يشهدها العديد من مدن المملكة ضمن برنامج “حفلات السعودية”، والتي يشارك في عدد كبير منها فنانو المملكة والفنانون العرب.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، صورة لمحادثة في مجموعة “واتساب” باسم “مطربين الخليج”.

وقال آل الشيخ في المحادثة: “عندنا حفل اليوم.. مين فاضي؟”، ليغادر الفنان محمد عبده المجموعة بعد السؤال مباشرة.

وتابع آل الشيخ معلقاً على الصورة: “أبو نورة.. لا نوصل للبلوك”، ومن ثم نشر تغريدة أخرى، ما يشير إلى أن الفنان محمد عبده اتصل به بعدها ورد عليه بقوله: “مو للدرجة ذي عاد”.

كما نشر آل الشيخ صورة لمحمد عبده مرتدياً بذلة وقبعة ونظارة سوداء وكأنه يريد التخفي حتى لا يتعرف عليه، وعلق عليها آل الشيخ بقوله: “أطلعك من بين مليون واحد”.

هو طلب😎 pic.twitter.com/xL6MSHVKYd — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٢١ يونيو ٢٠١٩