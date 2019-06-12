ترويج أدوية ضارة يقود مشاهير إلى النيابة والجضعي يكشف التفاصيل

المواطن - الرياض

أكد الرئیس التنفیذي لھیئة الغذاء والدواء الدكتور ھشام سعد الجضعي، أنه تم ضبط 2500 موقع إلكتروني يروج لأدویة عشبیة وعلاجیة ضارة، بعضھا لمشاھیر، حيث تم إحالتھم للنیابة العامة لمحاسبتھم.

وقال الجضعي إنه تم معاقبة 25 مصنعًا بعقوبات مختلفة حسب اللوائح والأنظمة وحجم المخالفة المرتكبة، مشددًا على أنه لا تھاون في كل أمر سلبي قد یؤثر على سلامة الإنسان وأنه یتم اتخاذ إجراءات حازمة في ھذا الشأن.

وتابع رئيس الغذاء والدواء أن الھیئة تراقب وترصد كل التجاوزات السلبیة بشتى نواحیھا سواء بالزیارات والجولات التفتیشیة، وكذلك ما ینشر ویروج لھ عبر وسائل الاجتماعي، كما أنها تتبع في المراقبة طرقًا متعددة ومختلفة، ومن ثم إحالة المخالفین لجھات الاختصاص بما في ذلك إحالة المشاھیر غیر السعودیین إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لاتخاذ الإجراء المناسب.

وأضاف الجضعي: ھناك معرفات وھمیة من خارج المملكة تروج لأدویة عشبیة وعلاجیة ضارة لا یمكن الوصول إلیھم، وھنا نعول على المجتمع ودوره في الحد من التعامل معھم، لأن ذلك یؤثر سلبًا على صحته بشكل مباشر أو غیر مباشر.