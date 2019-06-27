تريزيجيه .. يُبدع ويخطف الأنظار في كأس الأمم الإفريقية

المواطن - مروة نبيل

خطف نجم الفراعنة محمود حسن تريزيجيه الأنظار خلال أول مباراتين في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، ليكون واحدًا من أبرز اللاعبين سواء في المنتخب المصري الأول لكرة القدم أو منافسات الكان.

تريزيجيه

وظهر تريزيجيه بمستوى مميز في مباراتي مصر ضد زيمبابوي والكونغو الديمقراطية، ولعب دورًا بارزًا في فوز منتخب الفراعنة في المواجهتين؛ وحصد 6 نقاط، ليضمن التأهل رسميًا إلى الدور التالي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وشارك تريزيجيه بشكل أساسي في مباراة مصر ضد زيمبابوي، وقدم واحدة من أفضل مبارياته، كما نجح في تسجيل هدف اللقاء الوحيد، وواصل نجم قاسم باشا التركي تألقه في مواجهة الفراعنة أمام الكونغو الديمقراطية.

وعلى الرغم من عدم إحراز تريزيجيه لأي هدف في مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية، إلا أنه كان نجم اللقاء الأول، وصنع هدف الفراعنة الثاني الذي سجله محمد صلاح في نهاية أحداث الشوط الأول.

وكلل تريزيجيه مجهوده بالحصول على جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية، ليُعرب عن سعادته بهذه الجائزة، مؤكدًا أنه يسعى لقيادة منتخب بلاده للعودة إلى منصات التتويج والفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية 2019.

تريزيجيه .. مبدع في كأس الأمم الإفريقية 2019

ونال تريزيجيه إشادة كبيرة على مستواه في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وأكدت وسائل الإعلام العالمية أنه يستحق التواجد في كبرى الأندية الأوروبية، وتوقعوا رحيله عن الدوري التركي بعد نهاية منافسات الكان.

كما طالبت جماهير نادي ليفربول الإنجليزي، إدارة الريدز بضرورة التعاقد مع الموهوب تريزيجيه ليكوّن ثنائياً ناجحاً مع محمد صلاح، مشيدين بأداء النجم المصري في كأس الأمم الإفريقية 2019.