تشيلي تُسقط الإكوادور بثنائية وتعبر لدور الـ8

المواطن - محمد سمعه

تأهل منتخب تشيلي إلى دور الثمانية من بطولة كوبا أمريكا 2019 وذلك عقب الفوز على منتخب الإكوادور بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات.

بدأ الشوط الأول من مباراة تشيلي والإكوادور بضغط هجومي كبير من قبل بطل نسخة 2016، حيث نجح منتخب تشيلي في افتتاح التسجيل عبر اللاعب خوسيه فونزاليدا في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول.

وبحث منتخب الإكوادور عن إحراز هدف التعادل، فتمكن نجمه إينير فالنسيا من إحراز هدف التعادل لـ الإكوادور في الدقيقة السادسة والعشرين من ركلة جزاء.

ملخص الشوط الأول

وانتهى الشوط الأول من مباراة تشيلي والإكوادور بالتعادل بين المنتخبين بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني كثف منتخب تشيلي من هجماته، وذلك من أجل إحراز الهدف الثاني في شباك منتخب الإكوادور.

ونجح اللاعب أليكسيس سانشيز نجم نادي مانشستر يونايتد في إحراز الهدف الثاني لـ منتخب تشيلي في الدقيقة الثانية والخمسين.

ملخص الشوط الثاني

لم يتمكن منتخب الإكوادور من تسجيل هدف التعادل، لتنتهي المباراة بفوز منتخب تشيلي بثنائية مقابل هدف.

وأصبح رصيد منتخب تشيلي بعد الفوز ست نقاط من فوزين، ليضمن بذلك عبوره لدور الثمانية في كوبا أمريكا، أما منتخب الإكوادور فتجمد رصيده عند صفر من النقاط في المركز الرابع والأخير في المجموعة الثالثة.

سيواجه منتخب تشيلي نظيره منتخب الأوروغواي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات، بينما يواجه منتخب الإكوادور، نظيره المنتخب الياباني.