تصريح قديم وحظ عاثر يحرمان حمدالله من الحلم الأكبر

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم في وقت سابق من اليوم استبعاد اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر من قائمة أسود الأطلس المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر.

وذكر الاتحاد المغربي لكرة القدم أن استبعاد عبد الرزاق حمدالله من المنتخب جاء بسبب تعرضه للإصابة في الظهر، لكن تقارير صحفية مغربية أشارت إلى أن حمدالله رفض الاستمرار في المعسكر لشعوره بأنه غير مرُحب به بين زملائه في المنتخب.

تصريح قديم يُعيد للأذهان سبب الأزمة

ويذكر أنّ تصريحاً قديماً لـ حمدالله بعد مباراة النصر والوحدة والتي انتهت بفوز النصر برباعية دون رد في الدوري السعودي بشهر مارس الماضي، كان اللاعب رفض الحديث وقتها عن أسباب عدم انضمامه للمنتخب المغربي، مضيفًا أنه في السعودية للحديث عن نادي النصر فقط.

حظ عاثر منعه من استكمال المشوار

وعلى الرغم من تألق حمدالله المميز واللافت للأنظار مع العالمي في الدوري السعودي بالموسم الماضي بجانب حصوله على لقب هدّاف المسابقة وأفضل لاعب محترف في الدوري، لكن الحظ العاثر لحمدالله منعه من الذهاب إلى مصر مع منتخب بلاده من أجل المنافسة على لقب كأس أمم إفريقيا.

ويذكر أن حمدالله تعرَّض لبعض الاتهامات والتي تُفيد بأنه يرفض الانضمام لمنتخب المغرب رغم تحرك المدرب الفرنسي هيرفي رينار لاستدعائه في الفترة الأخيرة.