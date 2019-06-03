تصريح ينقذ الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

أبدى جمهور نادي الاتحاد خلال الفترة الأخيرة قلقه الشديد، وذلك بسبب احتمالية رحيل اللاعب التشيلي كارلوس فيلانويفا عن صفوف العميد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وسبق لكارلوس فيلانويفا أن صرّح بأنه يودّ اللعب في الدوري التشيلي خلال الفترة المقبلة، ليعتقد الجمهور الاتحادي أن اللاعب فيلانويفا سيرحل عن صفوف الاتحاد في صيف 2019.

قال فيلانويفا مؤخرًا أن تصريحاته تمّ فهمها بشكل خاطئ مما أدّى إلى إحداث نوع من أنواع القلق عند الجماهير الاتحادية، حيث أوضح فيلانويفا أنه لا يزال ملتزمًا بعقده الحالي مع العميد والذي ينتهي بعد عام كامل.

يأتي تصريح فيلانويفا بمثابة إنقاذ لنادي الاتحاد ولجماهيره، خاصة أن العميد لا يفكر حاليًا في التفريط في أي من نجومه وذلك للمنافسة على لقب الدوري السعودي وكأس الملك في موسم 2019-2020 بالإضافة لمحاولة الذهاب بعيدًا في بطولة دوري أبطال آسيا.

الاتحاد ينجو من المعاناة

وعانى الاتحاد في بداية موسم 2018-2019 حيث كان قريبًا من الهبوط لدوري الدرجة الأولى السعودي، ولكن منذ قدوم لؤي ناظر ونجح الاتحاد في تحقيق الاستقرار المطلوب والذي مكنه من البقاء في دوري المحترفين بالإضافة لوصوله إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكنه خسر اللقب في شهر مايو الماضي لمصلحة فريق التعاون.

وأعلن لؤي ناظر مؤخرًا أنه لن يترشح لرئاسة نادي الاتحاد في انتخابات الأندية خلال الفترة المقبلة.