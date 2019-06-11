تصفيات اليورو.. إيطاليا تفوز بصعوبة.. بلجيكا تكتفي بثلاثية وألمانيا تكتسح

المواطن - مروة نبيل

أُقيم، مساء الثلاثاء، أكثر من 10 مباريات في تصفيات اليورو “كأس الأمم الأوروبية 2020″، ولم تنته أي مواجهة بالتعادل، ويُعد لقاء ألمانيا ضد إستونيا هو الأكثر تهديفًا، حيث انتهى بفوز المانشافت بثمانية دون رد.

إيطاليا ضد البوسنة والهرسك:

وانتهت مباراة إيطاليا ضد البوسنة والهرسك بفوز منتخب الأتزوري بصعوبة بهدفين مقابل هدف، سجلهم لورينزو إنسيني وماركو فيراتي في الدقيقتين 49 و86، وهز إيدين دجيكو شباكه في الدقيقة 32.

ألمانيا ضد إستونيا:

وحقق منتخب المانشافت فوزًا عريضًا، حيث انتهت مباراة ألمانيا ضد إستونيا بفوزه بثمانية أهداف دون رد، سجلها؛ هدفين لكل من ماركوس رويس وسيرجي جنابري، وأحرز هدفًا واحدًا ليون جوريتزكا، إيلكاي جوندوجان، تيمو فيرنر ويوري ساني.

بلجيكا ضد إسكتلندا:

وفازت بلجيكا ضد إسكتلندا بثلاثة أهداف دون رد، سجلها روميلو لوكاكو هدفين في الدقيقتين 45 و58، بالإضافة إلى هدف كيفن دي بروين الذي أحرزه في الدقيقة 90.

أندورا ضد فرنسا:

ولعبت أندورا ضد فرنسا في تصفيات اليورو، وتمكن لاعبو الديوك من حسم المباراة برباعية دون رد سجلها، كيليان مبابي، وسام بن يدر، فلوران توفان وكورت زوما.

تصفيات اليورو:

وفي بقية مباريات تصفيات اليورو تغلبت روسيا على قبرص بهدف أليكسي أونوف، وفازت أرمينيا على اليونان بنتيجة 3/2، سجلها ألكسندر كارابيثيان، جيفورج جازارياني وتيجران برزيجيان، وهز شباكه خوسيه كارلوس وكوستاس فورتونيز، وفازت أيرلندا الشمالية في الفوز على روسيا البيضاء بهدف بادي ماكنير.

وتغلبت أيسلندا على تركيا بنتيجة 2/1، حيث سجل راجنار سيجورسون هدفي الفوز، وسجل لتركيا دوروكان توكوز، وفاز المجر على ويلز بهد ماتي باتكاي، فيما أحرز سوكول سيكاليشي ثنائية ألبانيا ضد مولدوفا، وتمكنت فنلندا من الفوز على ليشتنشتاين بهدفين نظيفين سجلهم تيمو بوكي وبنجماين كاللمان.