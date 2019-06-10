تصفيات اليورو .. تعرف على نتائج مباريات الاثنين

المواطن - مروة نبيل

أُقيم، مساء أمس الاثنين، أكثر من 10 مباريات في تصفيات اليورو “كأس الأمم الأوروبية 2020″، واتسمت جميع المواجهات بالغزارة التهديفية.

تصفيات اليورو:

وفازت أيرلندا على جبل طارق بهدفين، سجلهما جوزيف تشيبولينا بالخطأ في مرماه، وروبي برادي، فيما تغلبت صربيا على ليتوانا بنتيجة 4/1، سجلها ألكساندر ميتروفيتش هدفين، لوكا يوفيتش وآدم لياييتش، وأحرز نوفيكوفاس هدف منتخب بلاده الوحيد.

وتمكنت أوكرانيا من الفوز على لوكسمبرج بهدف نظيف سجله رومان ياريمتشوك، فيما فاز المنتخب الإسباني بثلاثية دون رد ضد السويد، أحرزها سيرجيو راموس، ألفارو موراتا وميكيل أويرزابيلا.

وتغلب منتخب التشيك بثلاثية نظيفة على الجبل الأسود، سجلهم جاكوب جانكتو وباتريك شيك، بجانب بوريس كوبيتوفيتش بالخطأ في مرماه، وفازت رومانيا على مالطة برباعية دون رد سجلها، جورج بوشكاش هدفين، ألكساندرو شيبسيو ودنيس مان.

وتألق منتخب النمسا وفاز على مقدونيا بنتيجة 4/1، سجلها ماركو أرونوفيتش هدفين، فالنتينو لازارو، وكونارد لامير، وسجل هدف المنتخب المقدوني مارتن هينتيرجير بالخطأ في مرماه وتغلبت النرويج على جزر فاروه بهدفين نظيفين سجلهم بيورن جونسون.

ونجحت الدنمارك في الفوز على جورجيا بنتيجة 5/1، سجلها كاسبر دولبيرج هدفين، كريستيان أريكسن، يوسف بولسن ومارتين برايثوايت، وأحرز هدف المنتخب الجورجي الوحيد سابا لوبانيزيد، وفازت سلوفينيا على لاتفيا بخماسية نظيفة سجلها، دومين كرينيج هدفين، جوسين إيليسيتش هدفين، وميخا زايتس.

وبنتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فاز منتخب كوسوفو على نظير البلغاري، وسجل أهدافه ميلوت راشيكا، فيدات موريكي والباسان رشاني، فيما أحرز ثنائية بلغاريا إيفلين بوبوف وكريستيان ديميتروف.