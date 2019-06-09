تصفيات اليورو .. رقم تاريخي يدعم إسبانيا ضد السويد

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة إسبانيا ضد السويد المُقرر إقامتها، يوم غد الاثنين، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات اليورو “كأس الأمم الأوروبية 2020”.

إسبانيا ضد السويد

ويملك الماتادور رقمًا مميزًا في تاريخ مواجهات إسبانيا ضد السويد قبل مباراتهما المرتقبة في تصفيات اليورو غدًا، حيث لم يُهزم المنتخب الإسباني على أرضه أمام أحفاد الفايكنج منذ 31 عامًا.

وتعود آخر مباراة لمنتخب إسبانيا ضد السويد انتهت بفوز أحفاد الفايكنج على الأرض الإسبانية، إلى الأول من شهر يونيو عام 1988، عندما خسر الماتادور بثلاثية مقابل هدف وديًا، استعدادًا لمشاركته في بطولة كأس الأمم الأوروبية.

ولعبت إسبانيا ضد السويد مرتين بعد ذلك، الأولى؛ يوم 25 من شهر مارس 1998، عندما فاز الماتادور وديًا برباعية دون رد، سجلها؛ راؤول جونزاليس وجوسيبا إتشبيريا، فيما أحرز فرناندو مورينتيس هدفين.

واحتضن ملعب “سانتياجو برنابيو”، مباراة إسبانيا ضد السويد الثانية، يوم 17 نوفمبر عام 2007، ضمن منافسات تصفيات اليورو “كأس الأمم الأوروبية 2008″، وفاز الماتادور بثلاثية دون رد، بعد خسارته في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين.

وتألق المنتخب الإسباني في تصفيات اليورو هذه النسخة، ونجح في التتويج باللقب، لتبدأ الحقبة الذهبية للاعبي الماتادور، حيث تمكنوا من الحفاظ على لقب كأس الأمم الأوروبية 2012، كما خطف بطولة كأس العالم 2010.

وقبل مباراة تصفيات اليورو بين المنتخبين، لعبت إسبانيا ضد السويد 13 مرة من قبل، ونجح الماتادور في تحقيق الفوز 6 مرات، وخسر 3 مواجهات، وانتهت 4 مباريات بالتعادل.

تصفيات اليورو

ويتسلح لاعبو الماتادور بعاملي الأرض والجمهور في مباراة إسبانيا ضد السويد غدًا، لخطف الثلاث نقاط والحفاظ على صدارة المجموعة الخامسة في تصفيات اليورو لضمان التأهل؛ واستعادة المستوى المعهود بعد فترة من التراجع.

ويدخل الماتادور مباراة إسبانيا ضد السويد غدًا، وهو يتصدر ترتيب المجموعة السادسة في تصفيات اليورو برصيد 9 نقاط، فيما يقع أحفاد الفايكنج في الوصافة برصيد 7 نقاط.