تصنيف التايمز يضع جامعة الملك سعود للعلوم الصحية الثانية محليًا

المواطن - الرياض

نشرت التايمز البريطانية للتعليم العالي في نُسختها الصادرة بتاريخ 26 يونيو 2019، “الترتيب السنوي للجامعات الحديثة” والتي يقلّ عمرها عن 50 عامًا على مستوى العالم للعام 2019م حيث جاء اسم جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالحرس الوطني لأول مرة ضمن تصنيف الجامعات الحديثة، لتكون بذلك ثاني أفضل جامعة حديثة في المملكة، وواحدة من أفضل مئة وخمسين جامعة حديثة في العالم.

ويأتي هذا التصنيف متفرعاً من تصنيف جامعات العالم الصادر في 26 سبتمبر من العام الماضي من نفس المنظمة، والذي ظهرت فيه الجامعة من ضمن أفضل 100 جامعة في قارة آسيا، وأفضل 500 جامعة على مستوى العالم.

كما أن الجامعة ومن هذا المنطلق تسعى لتكثيف جهودها للوصول إلى الريادة العالمية في تعليم العلوم الصحية والتميز في البحث العلمي ورعاية المريض وخدمة المجتمع سعياَ منها لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة لتكون بدورها واحدة من أهم خمس جامعات محلية وأفضل 200 جامعة عالمية.