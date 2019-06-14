تصنيف فيفا.. بلجيكا تتصدر وفرنسا في المركز الثاني

المواطن - مروة نبيل

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن التصنيف الجديد وعزّز منتخب بلجيكا الأول صدارته بعدما حصد نقاطاً جديدة خلال الشهر الماضي.

واستمرّ منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم في صدارة تصنيف فيفا بعدما حصد 9 نقاط جديدة، ليصبح رصيده 1746 نقطة، ويُوسع الفارق بينه وبين فرنسا التي خسرت 16 نقطة، ليكون رصيدها 1718 نقطة.

وحافظ منتخب البرازيل الأول لكرة القدم على المركز الثالث في تصنيف فيفا الجديد، فيما حلّ منتخب إنجلترا رابعًا، وتقدّمت البرتغال إلى المركز الخامس بعدما رفعت رصيدها إلى 1631 نقطة، عقب تتويجها بالنسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.

وعلى الصعيد الإفريقي، جاءت السنغال في الصدارة والمركز الـ22 عالميًا، يليها منتخب تونس الأول لكرة القدم، ثم نيجيريا، واحتلت المغرب المركز الرابع إفريقيًا.