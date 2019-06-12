تعرف على أبرز الملفات على طاولة قادة أقوى دول العالم بقمة العشرين

المواطن - الرياض

تستضيف مدينة أوساكا اليابانية في الـ28 و29 من يونيو الحالي قمة مجموعة العشرين بمشاركة المملكة العربية السعودية، والأرجنتين، وأستراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، جمهورية كوريا، جمهورية جنوب إفريقيا، روسيا، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة أمريكا.

بالإضافة إلى ذلك، يشارك قادة الدول المدعوة وممثلو المنظمات الدولية المدعوة في القمة إلى جانب قادة من مجموعة العشرين. فيما تم التوجيه الدعوة لمصر للمشاركة بصفة رئاستها للاتحاد الأفريقي.

أبرز وأهم القضايا

وتناقش القمة في هذا العام عدداً من القضايا التي تهم العالم أبزها تأثير التحولات المناخية، والاستثمار في البنية التحتية والهيكلة المالية الدولية.

ونشر الموقع الرسمي للقمة أن الحكومة اليابانية عازمة للقيام بدور قيادي قوي في دفع المناقشات نحو حل القضايا العديدة التي تواجه المجتمع الدولي الآن.

تجارب الدول الناجحة

ولفت الموقع إلى أن قمة مجموعة العشرين تمثل فرصة مثالية للناس من جميع أنحاء العالم لرؤية تجارب الدول الناجحة ومن ضمنها اليابان والتي حققت طفرة اقتصادية كبري على مدار العقود الماضية.

وتستضيف اليابان القمة في ظل التحولات السياسية التي تمر بها خلال الأيام الماضية بعد جلوس الإمبراطور الياباني الجديد ناروهيتو على العرش خلفا لوالده المتنحي الإمبراطور أكيهيتو.

أهداف مجموعة العشرين

يذكر أن مجموعة 20 تأسست سنة 1999 بسبب الأزمات المالية في التسعينات. يمثل هذا المنتدى ثلثي التجارة في العالم وأيضا يمثل أكثر من 90% من الناتج العالمي الخام.

تهدف مجموعة العشرين إلى الجمع الممنهج لدول صناعية ومتقدمة هامة بغية نقاش قضايا أساسية في الاقتصاد العالمي.