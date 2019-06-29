تعرف على أجهزة التكييف المدعومة من حساب المواطن

المواطن - الرياض

كشفت مبادرة التكييف عالي الكفاءة عن أنواع الأجهزة المشمولة في المبادرة، والتي تتيح لمستفيدي حساب المواطن تخفيضًا على السعر.

وأوضحت المبادرة أن العرض ساري على مكيفات السبليت عالية الكفاءة فقط؛ لأن لها قدرة أكبر على توفير الطاقة.

وكان حساب المواطن أكد في وقت سابق أن حملة شراء التكييف لمستفيدي البرنامج بأسعار مخفضة تهدف إلى مساعدتهم في توفير استهلاك الوقود، وفي نفس الوقت توفير أجهزة بأسعار مناسبة.

وقالت خدمة العملاء في حساب المواطن ردًّا على سؤال أحد المستفيدين: إن مبادرة التكييف تهدف إلى مساعدة المواطنين في شراء مكيفات ذات الكفاءة العالية بأسعار مخفضة.

واشتكى بعض المواطنين من عدم وجود سوى طراز واحد تابع لشركة LG ضمن الأجهزة المعروضة صيفًا وشتاء، فيما أكد حساب المواطن أنه يمكن التأكد من الاستحقاق ومعرفة منافذ البيع من خلال زيارة الرابط التالي (هنا) أو التواصل مع مركز الاتصال الموحد 920024322.

ويسعى حساب المواطن إلى ترشيد استهلاك الطاقة ورفع مستوى الوعي المالي لدى المواطنين من خلال مبادرات للترشيد.

ويهدف حساب المواطن إلى مساعدة ذوي الدخول المنخفضة على تجنب آثار عملية الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة أسعار الكهرباء والوقود.

وتستهدف المبادرة المواطنين السعوديين الذين تزيد أعمارهم عن 21 عامًا ويحملون بطاقة هوية سارية المفعول.

والغرض الرئيسي من المبادرة هو مساعدة المواطنين للتخفيض من استهلاك الكهرباء عن طريق تركيب أجهزة تكييف أكثر كفاءة في منازلهم.

وتعتبر أجهزة التكييف ذات الكفاءة العالية أكثر كفاءة من أجهزة التكييف القديمة وتستهلك طاقة أقل، وتهدف المبادرة أيضًا إلى تشجيع مبيعات أجهزة التكييف عالية الكفاءة المصنعة محليًّا في المملكة العربية السعودية.

ويحتاج المواطن إلى زيارة بائع تجزئة مؤهل، وتقديم هوية سعودية صالحة والتحقق من أهليته على الفور. عندما يتم التحقق من الأهلية، يمكن للمواطن شراء أجهزة التكييف ذات الكفاءة العالية بسعر مخفض. ويمكن الاطلاع على قائمة بائعي التجزئة المؤهلين من خلال موقع المبادرة أو التطبيق.