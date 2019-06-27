تعرف على رسوم الإقامة المميزة حال الدفع مقدماً من سنة لـ10 سنوات

المواطن - الرياض

كشف حساب خدمات الإقامة المميزة، اليوم الخميس، عن رسوم الإقامة المميزة مُحدّدة المدة في حال الدفع مقدماً.

وأوضح الحساب أن الدفع مقدمًا في السنة الأولى ليس له أي أثر على الرسوم وستكون 100 ألف ريال.

وأشار حساب خدمات الإقامة المميزة إلى أنه حال الدفع مقدماً لرسوم سنتين تكون الرسوم 198,039 ريالاً، ولثلاث سنوات 294,156 ريالاً، ولأربع سنوات 388,388 ريالاً، ولخمس سنوات 480,733 ريالاً.

أما في حال الدفع المقدم لست سنوات فستكون 571,346 ريالاً، ولسبع سنوات 660,143 ريالاً، ولثماني سنوات 747,199 ريالاً، ولتسع سنوات 832,548 ريالاً، ولعشر سنوات 916,224 ريالاً.