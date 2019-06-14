تعرف على قائمة إدارة القادسية برئاسة الزامل

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي القادسية عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة مساعد الزامل الأولية لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة لمدة أربع أعوام قادمة.

وجاء في عضوية مجلس الإدارة بقائمة مساعد الزامل كل من؛ ناصر بن محمد الدغيثر، مانع بن منصور المانع، محمد بن سعود الصالح، حمد بن محمد الخالدي، فيصل بن ناصر النغيمش، نايف علي آل صاحب، سعود السويلم وأحمد غدران.

وكانت الفترة القانونية المحددة من قِبل الهيئة العامة للرياضة لاستقبال طلبات الترشح وعضوية مجلس الإدارة، قد انتهت بتقديم قائمة واحدة فقط لنادي القادسية برئاسة مساعد الزامل

ومن المُقرر أن يتم استقبال الطعون ضد القائمة الأولية للمرشحين والناخبين، اليوم الجمعة، على أن يتم النظر في الطعون من 14 لـ15 يونيو الجاري.

وسيتم فحص وإعلان القائمة النهائية للمرشحين والناخبين، يوم 17 من شهر يونيو الجاري، ويتم عقد الجمعية العمومية وعملية الاقتراع بعد ذلك.