تعرف على موعد صرف راتب شهر يونيو

المواطن - الرياض

أيام قليلة تفصل الموظفين في المملكة عن إيداع راتب شهر يونيو، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وسيتم إيداع رواتب شهر يونيو في حسابات الموظفين صبيحة يوم الخميس المقبل والذي يوافق يوم 27 يونيو.

ومن المرتقب أن تستقبل حسابات موظفي القطاع الحكومي الرواتب صبيحة يوم الخميس المقبل 27 يونيو، مضافًا إليه بدل غلاء المعيشة.

وكانت قد صدرت توجيهات من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في يوم 27 من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.

كما تضمنت التوجيهات، توحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.

وبحسب النظام المتبع حالياً في صرف الراتب، في حال وافق يوم 27 إجازة رسمية يتم تقديم موعد صرف الراتب يومًا قبله أو تأخير موعد الصرف إلى يوم بعده.