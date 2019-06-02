تعرف على هواتف الجيل الخامس المتوفرة حاليًّا في العالم العربي

المواطن - متابعة

بدأت الهواتف الحديثة الداعمة لاتصال الجيل الخامس 5G بالوصول إلى مختلف الأسواق العالمية، بالرغم من أن تغطية الجيل الخامس ما زالت محدودة نسبيًّا على مستوى العالم.

الهواتف الحديثة الداعمة لشبكات الجيل الخامس:

OPPO Reno 5G

أول هاتف يدعم الجيل الخامس يتم طرحه تجاريًّا في السوق الأوروبية، وستقوم الشركة ببيعه عن طريق شركة الاتصالات السويسرية Swisscom.

Samsung Galaxy S10 5G

بنفس مواصفات +Galaxy S10 مع فارق أنه يدعم ترددات شبكة الجيل الخامس، إضافةً إلى فوارق في الشاشة والبطارية والكاميرات. الهاتف متاح حاليًّا للبيع في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، لكن من المتوقع أن يصل سريعًا إلى بقية أجزاء العالم.

ZTE Axon 10 Pro 5G

يعتبر من أول هواتف الجيل الخامس التي وصلت رسميًّا إلى الشرق الأوسط عبر شركتي “اتصالات” و”دو” في الإمارات.

OnePlus 7

متوفر حاليًّا في بريطانيا كأول هاتف جيل خامس هناك، مع التوقع بتوفره عالميًّا خلال فترة قصيرة.

LG V50 ThingQ 5G

الهاتف متوفر الآن في الولايات المتحدة وسيتوفر للبيع في بريطانيا خلال أيام، ثم سيتبع ذلك توفر الهاتف في أسواق العالم الأخرى.

Huawei Mate X وMate 20X

سيتوفر الهاتفان للبيع خلال الشهر الجاري بسعر يُعادل حوالي 2600 دولار لـ Mate X وحوالي 1250 دولارًا لـ Mate 20X.

Xiaomi Mi Mix 3 5G

من المفترض أن يتوفر الجهاز للبيع في أوروبا بدءًا من الشهر الحالي على أن يتوفر في الأسواق الأخرى خلال فترة قريبة.