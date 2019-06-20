تعرّف على أبرز إنجازات برانكو إيفانكوفيتش مدرب الأهلي الجديد

المواطن - محمد سمعه

أعلن النادي الأهلي أول أمس الثلاثاء عن تعاقد النادي رسميًا مع المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش قادمًا من صفوف نادي بيرسبوليس الإيراني لمدة موسمين.

ويأتي تعاقد الأهلي مع المدرب برانكو إيفانكوفيتش بشكل رسمي وذلك عقب الإعلان عن فوز أحمد الصائغ برئاسة النادي الأهلي لمدة أربع سنوات.

أبرز إنجازاته

ونجح برانكو إيفانكوفيتش في تحقيق العديد من الإنجازات مع الأندية والمنتخبات، والتي قام بتدريبها قبل قدومه لتدريب الأهلي.

وتمكن برانكو إيفانكوفيتش من الفوز بـ ذهبية دورة الألعاب الأوليمبية الآسيوية في عام 2002 مع المنتخب الإيراني تحت 23 عامًا لكرة القدم.

ونجح مدرب الأهلي الجديد في الفوز بلقبين في الدوري الكرواتي وكأس كرواتيا والسوبر الكرواتي مع فريق دينامو زغرب الكرواتي، كما تُوج أيضًا بثلاثة ألقاب في الدوري الإيراني ولقب في الكأس ولقبين في السوبر الإيراني مع نادي بيرسبوليس الإيراني.

وفاز إيفانكوفيتش مع منتخب إيران الأول بكأس اتحاد آسيا وأوقيانوسيا بالإضافة للفوز بلقب كأس اتحاد غرب آسيا.

الأهلي يتخلص من الأزمة الأولى

ونجح النادي الأهلي في تحقيق أولى أهدافه وهي التعاقد مع المدرب الجديد؛ وذلك من أجل وضع خطة الإعداد للموسم الجديد، خاصة أن انتظار المدرب الجديد كان يُمثل أزمة بالنسبة للفريق الأول لوضع خطة الإعداد للموسم الجديد وتحديد الصفقات الجديدة بجانب تحديد اللاعبين الراحلين عن صفوف الأهلي.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نجح في التأهل إلى منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، وأنهى الدوري السعودي للمحترفين محتلًّا المركز الرابع.