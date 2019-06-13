تعرّف على القائمة الوحيدة المُرشّحة لإدارة الأهلي

المواطن - محمد سمعه

تلقى النادي الأهلي خطابًا من اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية تضمن القائمة الأولية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الراقي في الفترة المقبلة.

وجاءت القائمة الأولية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الأهلي مكونة من:

أحمد الصائغ مرشح للرئاسة، عبد الصمد القرشي مرُشحًا للعضوية، وائل الحلبي مُرشحًا للعضوية، أيمن المدني مُرشحًا للعضوية، ياسر محروس مُرشحًا للعضوية، غسان نبيل نصيف مُرشحًا للعضوية، عمار فاروق زهران مُرشحًا للعضوية.

وأوضح أحمد الصائغ، المرشح لرئاسة النادي الأهلي، أن الراقي لن يُفرط في أيٍّ من نجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتحدث الصائغ لقناة العربية قائلًا: أثناء تواجدي كرئيس مُكلّف لم يتقدم أي نادٍ بأي عروض وذلك من أجل التعاقد مع دجانيني أو حسين المقهوي أو غيرهم، وسواء كانت الإدارة مُكلّفة أو إدارة دائمة، فالأهلي لن يُفرط في نجومه.

وأضاف الصائغ: ترشحت لرئاسة الأهلي وتقدمت بأوراقي بدعم من الأمير منصور بن مشعل وأسأل الله التوفيق، خاصة أن الحمل ثقيل وبالطبع نهدف إلى تحقيق لقب دوري أبطال آسيا في الفترة المقبلة.

وقدم المرشح لرئاسة النادي الأهلي أحمد الصائغ أوراق ترشحه رسميًّا لمنصب رئيس مجلس الإدارة، الثلاثاء الماضي، لمدة أربعة أعوام قادمة.

وكانت تقارير صحافية أكدت أن عبدالإله مؤمنة انسحب من السباق الانتخابي على رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي، على الرغم من تأكيد بعض المقربين منه عن عزمه الترشح، أمس الثلاثاء.

وتقرر أن يتم فتح باب الطعون ضد القائمة الأولية للمرشحين لرئاسة وعضوية الأهلي اليوم الجمعة ولمدة يوم واحد.