تعرّف على القيمة التسويقية لأغلى 10 أجانب بـ الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

قدم النجوم الأجانب في أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي أداءً مميزًا مع أنديتهم، في بطولة الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2018-2019.

ويذكر أن البرازيلي جوليانو لاعب النصر ساهم في فوز فريقه بـ بطولة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي رفقة المغربي عبدالرزاق حمد الله والنيجيري أحمد موسى.

أغلى 10 لاعبين أجانب في الدوري السعودي:

ويتصدر جوليانو قائمة أغلى 10 لاعبين محترفين في الدوري السعودي من حيث القيمة التسويقية برصيد 14 مليون يورو.

وجاء في المركز الثاني اللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا لاعب الأهلي في المركز الثاني برصيد 12 مليون يورو، أما اللاعب أحمد موسى مهاجم النصر فتواجد في المركز الثالث برصيد 12 مليون يورو.

وحل الرأس أخضري اللاعب دجانيني تافاريس لاعب الأهلي في المركز الرابع بقيمة تسويقية قدرها 9 ملايين يورو، أما اللاعب التشيلي باولو دياز لاعب الأهلي فجاء في المركز الخامس برصيد 8 ملايين يورو.

وجاء عمر السومة نجم الأهلي في المركز السادس برصيد 8 ملايين يورو، أما غاري رودريغيز لاعب الاتحاد فيحتل المركز السابع بقيمة تسويقية قدرها 7.5 ملايين يورو.

واحتل اللاعب البيروفي أندري كاريلو نجم الهلال المركز الثامن بقيمة تسويقية قدرها 7 ملايين يورو، بينما جاء زميله الإيطالي سيباستيان جيوفنكو برصيد 6 ملايين يورو.

ويحتل الصربي ألكسندر بريجوفيتش لاعب الاتحاد المركز العاشر في القائمة بقية تسويقية قدرها 6 ملايين يورو.

وأحرز عمر السومة 19 هدفًا مع الأهلي في الدوري السعودي بالموسم الماضي، بينما سجل اللاعب بريجوفيتش سبعة أهداف مع الاتحاد، أما جوليانو فأحرز ثمانية أهداف لـ النصر في بطولة الدوري.