تعرّف على سبب إيقاف مباراة الترجي ضد الوداد الرياضي

المواطن - محمد سمعه

أُوقفت مباراة الترجي ضد الوداد الرياضي المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا؛ وذلك بسبب خطأ تحكيمي من قبل حكم المباراة الجامبي باكاري جاسما.

القصة بدأت في مباراة الترجي ضد الوداد الرياضي، عندما رفض الحكم باكاري جاسما احتساب هدف صحيح لفريق الوداد في الدقيقة الحادية والستين من عمر اللقاء؛ بسبب راية التسلل.

وعندما احتج لاعبو الفريق المغربي في مباراة الترجي ضد الوداد الرياضي ضد قرار الحكم وحامل الراية، رفض باكاري جاسما العودة لتقنية الـVAR؛ وذلك بسبب قوله إنها مُعطّلة.

وزاد غضب لاعبي فريق الوداد خلال مباراة الترجي ضد الوداد الرياضي وخرجوا من أرضية الملعب وانسحبوا من اللقاء، كذلك نزل رئيس نادي الوداد لأرضية الملعب ورفض استكمال المباراة وسط محاولات من أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ونائب رئيس الترجي التونسي لإقناع نادي الوداد باستكمال المباراة.

وتوقفت مباراة الترجي ضد الوداد الرياضي منذ الدقيقة الحادية والستين، وحتى الآن لا تزال موقوفة ولم تُستكمل، وذلك بعد احتجاج لاعبي الوداد على إلغاء هدف صحيح لهم في مباراة الترجي ضد الوداد الرياضي.

وكانت مباراة الترجي ضد الوداد الرياضي في جولة الذهاب انتهت يوم الجمعة الموافق 24 مايو بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق في المباراة والتي أُقيمت في مدينة الرباط المغربية.

وقبل إقامة مباراة الترجي ضد الوداد الرياضي في نهائي دوري أبطال إفريقيا كان الترجي تأهل إلى المباراة النهائية على حساب فريق مازيمبي الكونغولي، بينما تأهل فريق الوداد البيضاوي على حساب فريق صن داونز الجنوب إفريقي.

ويذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كان قرر يوم الثلاثاء الماضي إيقاف الحكم المصري جهاد جريشة حكم مباراة الترجي ضد الوداد الرياضي في جولة الذهاب التي أُقيمت في المغرب، حيث تم إيقافه لمدة ستة أشهر.