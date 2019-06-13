تعرّف على موعد انطلاقة مباريات الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020

المواطن - محمد سمعه

كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الخميس عن موعد انطلاقة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020.

وستكون المباراة الافتتاحية للجولة الأولى في الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020 بين فريقي ليفربول ونوريتش سيتي في التاسع من أغسطس من العام الجاري.

أما يوم السبت الموافق العاشر من أغسطس فسيضم سبع مباريات أبرزها مباراة ” مانشستر سيتي وويست هام يونايتد، توتنهام وأستون فيلا”.

وتُختتم مباريات الجولة الأولى في الدوري الإنجليزي للموسم الجديد بمباراتي آرسنال ونيوكاسل يونايتد ومباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد.

وكان نادي مانشستر سيتي تُوج بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2018-2019 برصيد 98 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن نادي ليفربول والذي احتل المركز الثاني.

ويسعى ليفربول والمتوج بلقب دوري أبطال أوروبا في العام الجاري للتخلص من العقدة والتي تُلازمه بمحاولة الفوز بلقب الدوري الإنجليزي والذي لم يفز به منذ موسم 1989-1990.

وكان ليفربول تُوج بلقب دوري أبطال أوروبا في الأول من يونيو الجاري على حساب مواطنه نادي توتنهام هوتسبير بثنائية دون رد في المباراة والتي أُقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدينة مدريد الإسبانية.