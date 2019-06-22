تعرّف على موعد مباريات السبت في كأس أمم إفريقيا 2019

المواطن - محمد سمعه

تُقام اليوم ثلاث مباريات ضمن الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والمُقامة في مصر.

مواعيد المباريات الثلاث

وستكون المباراة الأولى بين منتخبي الكونغو الديمقراطية وأوغندا حيث تنطلق المباراة في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب القاهرة الدولي.

أما المباراة الثانية فستكون بين منتخبي نيجيريا وبوروندي وتنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الإسكندرية.

وتُختتم مباريات اليوم السبت بلقاء غينيا ومدغشقر والذي ينطلق في تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الإسكندرية.

مصر تفوز في لقاء الافتتاح

انتهت مباراة مصر وزيمبابوي والتي أُقيمت بالأمس في افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019 بفوز المنتخب المصري بهدف دون رد في لقاء أُقيم على ملعب القاهرة الدولي.

ومن هجمة منظمة بين المدافع أيمن أشرف واللاعب محمود حسن تريزيجه تمكن الفراعنة من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب تريزيجه في الدقيقة الحادية والأربعين من عمر الشوط الأول من مباراة مصر وزيمبابوي.

أصبح رصيد المنتخب المصري بعد الفوز في مباراة مصر وزيمبابوي ثلاث نقاط في صدارة المجموعة الأولى مؤقتًا، بينما يتواجد منتخب زيمبابوي في المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط.

وبعد فوز الفراعنة في مباراة مصر وزيمبابوي، سيواجه المنتخب المصري نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية يوم الأربعاء المقبل، بينما يواجه منتخب زيمبابوي نظيره منتخب أوغندا.