تعطل الإيداع في صرافات حفر الباطن بسبب القوة الشرائية

تعطل الإيداع في صرافات حفر الباطن بسبب القوة الشرائية

2019/06/03
الساعة 2:19 صباحًا
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - حفر الباطن

شهدت أغلب الصرافات الآلية التابعة لبنك الراجحي بمحافظة حفر الباطن تعطل في الإيداع النقدي، الأمر الذي أثار استياء الأهالي.

وقال أحمد المطيري في تصريحات إلى “المواطن” إن هذه المشكلة تسبّبت في إرباك مصالح المواطنين، مطالباً بتدخل المسؤولين في البنك والنظر في ازدياد الكثافة السكانية بعين الاعتبار.

من جهته، أكد عايد العنزي أنه أراد تحويل المال ولم يستطع ليذهب إلى جميع فروع البنك في حي البلدية والخالدية والمحمدية وشارع الستين، بل اضطر للذهاب إلى مركز القيصومة الذي يبعد 15 كيلو متراً ليتفاجأ كذلك بوجود العطل.

في المقابل، صرّح أحد موظفي بنك الراجحي بحفر الباطن بأن القوة الشرائية التي تشهدها أسواق حفر الباطن هي سبب تعطل الصرافات، حيث تعطلت نتيجة تكدس الأوراق النقدية بداخل الصراف.



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