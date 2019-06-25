تعطل الصراف الآلي تزامناً مع صرف الرواتب في صامطة

المواطن - علي شيبان - جازان

شكا عدد كبير من المواطنين بمحافظة الطوال والقرى الجنوبية من محافظة صامطة من تعطُّل جهاز الصراف الآلي الوحيد الموجود في مجمع “واحة تهامة” بالطرشية، وذلك تزامناً مع صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين.

وتحدث يحيى حمدي لـ”المواطن“، قائلاً: إن هذا “المجمع “يشهد كثافة مرورية وازدحاماً للمواطنين والمقيمين والموظفين من محافظة الطوال وأكثر من 10 قرى وأيضاً القوات المسلحة المتواجدة حول هذا المكان، ومع هذا لا يوجد إلا صراف واحد وأغلب الأحيان، وخاصة مع قرب الرواتب، نجده متعطلاً أو خارج الخدمة أو لا يوجد به أموال؛ ما يسبب لنا معاناة كبيرة.

ومن جهة أخرى أوضح ماجد نجمي أن هذه المجمعات التجارية، والتي تقع جنوب محافظة صامطة وبين قرية النجامية والطرشية وعلى الطريق الدولي للطوال، تشهد كثافة كبيرة ولا يوجد إلا صراف واحد، وعلماً بأننا قد طالبنا في الشهور الماضية بإيجاد حل لمعاناتنا وزيادة الصرافات وذلك من أجل فك الزحام وعدم الذهاب إلى محافظة صامطة من أجل سحب النقود من هناك.

فيما أضاف علي القحطاني – أحد الجنود المرابطين في الحد الجنوبي – قائلاً: مع نزول الراتب فإنني أتجه إلى هذا المجمع من أجل تحويل مبلغ لأولادي، ولكن في بعض الأحيان نجد أن هذا الصراف الوحيد يكون متعطلاً؛ ما يجعلني أتأخر في التحويل والرجوع بسرعة إلى مكان عملي، وأيضاً نجد ازدحاماً على هذا الصراف الآلي الوحيد، ولا أعلم لماذا الجهات المعنية لا توفر لنا ولمحافظة الطوال صرافات آلية وتسهل على المواطنين والمقيمين والموظفين.

وناشد أهالي محافظة الطوال والقرى المجاورة والجنوبية من محافظة صامطة عبر “المواطن” الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الشأن مطالبين بضرورة إصلاح الوضع وإيجاد الحلول المناسبة، ووضع أكثر من صراف آلي وإصلاح الصراف الوحيد في أسرع وقت.