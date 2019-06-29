تعطل المباشر وبعض القنوات الإلكترونية المصرفية في بنك الراجحي

المواطن - الرياض

حدث عطل فني في بعض القنوات الإلكترونية المصرفية التابعة لمصرف الراجحي، طال خدمة المباشر فيما أكد البنك أن المشكلة جاري حلها.

وقال البنك في بيان مقتضب له: نفيدكم بوجود عطل فني في بعض القنوات الإلكترونية المصرفية ما عدا أجهزة الصراف الآلي المتوفرة لخدمتكم بأي وقت.

وتابع البنك: نعتذر عن أي إزعاج، وسنقوم بإبلاغكم بمجرد حل المشكلة وعودة بقية القنوات إلى خدمتكم.

وتباينت ردود فعل عملاء مصرف الراجحي بعد هذا العطل؛ ففي الوقت الذي عبر فيه البعض عن استيائهم وتذمرهم من هذا الأمر، اعتبر البعض الآخر أن الأمر يمكن أن يحدث في أي بنك وأنه خارج عن إرادة المصرف.

وأكد بعض العملاء أن العطل أصاب خدمة المباشر، أحد أهم الخدمات التي يقدمها مصرف الراجحي للعملاء.

وتضع خدمة المباشر للأفراد الخدمات المالية في متناول يد العملاء الأفراد، فهي تمنحهم القدرة على الاطلاع على حساباتهم وتنفيذ عملياتهم المصرفية من أي مكان وفي أي وقت بسهولة وأمان.

ويعتبر مصرف الراجحي واحدًا من أكبر البنوك الإسلامية في العالم، يقدم خدمات ومنتجات وحلولًا تمويلية للأفراد والشركات، وتشمل تمويل الأفراد والعقار والسيارات وبطاقات الائتمان وغيرها من الخدمات المصرفية.