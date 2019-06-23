تعليق الدراسة في 700 مدرسة .. 32 ألف شخص لتأمين قمة العشرين

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

دخلت مدينة أوساكا حالة طوارئ أمنية، استعدادًا لاستقبال قمة مجموعة العشرين المرتقبة خلال الأيام القليلة المقبلة في اليابان، حيث بدأت التشديدات الأمنية في الظهور بقوة بشوارع المدينة بتواجد أكثر من 30 ألف عنصر شرطي لتأمين قادة أكبر الدول الاقتصادية في العالم.

استعدادات أمنية مكثفة

واستعدت الشرطة اليابانية بحوالي 32 ألف عنصر يبدؤون في الانتشار بشوارع المدينة هذا الأسبوع، لضبط إيقاع المرور والقمامة ومحطات القطارات وإحكام السيطرة الأمنية حول الفنادق التي ستشهد إقامة الوفود.

وأدّت الإجراءات غير المسبوقة للقمة، والتي من المتوقع أن تجذب 30000 شخص ما بين مسؤول وموظف، إلى مطالبة حكومة بلدية أوساكا السكان بتجنب استخدام سياراتهم وتجنب الخروج لأسباب غير ضرورية خلال الحدث، بسبب التأثير المتوقع لقيود المرور.

وسيتم نشر ضباط الشرطة من 46 محافظة في أوساكا لحضور الحدث الذي يُنظم يومي 28 و29 يونيو، وفي حين أن معظم القمة تعقد في “إنتكس أوساكا” بالقرب من الواجهة البحرية، فإن العديد من القادة، بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج، يقيمون في فنادق فاخرة بالقرب من محطات القطار الرئيسية في الأجزاء الشمالية والوسطى من المدينة.

الاستعدادات الاجتماعية

وحسب صحيفة “تايمز” اليابانية، سيتم إغلاق ما يقرب من 700 مدرسة في محافظة أوساكا، يومي الخميس والجمعة، كما تم إلغاء العديد من الأنشطة المدرسية يوم السبت بسبب الأمن.

ومن المحتمل أيضًا إغلاق العديد من المتاجر والشركات الصغيرة في تسع مناطق أمنية محددة طوعًا خلال فترة القمة، كما سيتم إغلاق بعض أجزاء متنزه أوساكا كاسل، خاصة وأن مقر “أوساكا ستيت جيست هاوس”، قد يشهد اجتماعات القادة في وقت ما في الفترة ما بين 25 و29 يونيو.