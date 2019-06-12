تعليق نشاط الممثلة منى شداد في المملكة ومنع ظهورها في الإعلام

المواطن - الرياض

أعلن المشرف على الفعاليات الفنية في المملكة، عبدالله مخارش، تعليق أي نشاط فني للفنانة منى شداد في المملكة من قبل الهيئة العامة للترفيه، ومنع ظهورها في أي من القنوات التلفزيونية والإذاعية.

وجاء قرار منع الفنانة الكويتية منى شداد من الظهور بالإعلام السعودي، بعد إشادتها بأمير قطر تميم بن حمد ومدحه وثنائه، بالإضافة إلى تصريحات لها تدعم الإرهاب، وهو ما يخالف موقف المملكة الواضح والصريح في هذا الشأن.

وتابع مخارش تعليقاً على ما فعلته منى شداد: كفاية استهتار فينا فتحنالكم قنواتنا ومنابرنا وبيوتنا لا تستغلوا طيبتنا وكرمنا.. نحن لا نمن على أحد، لكن وقت الجد إحنا شعب قوي ولن نسكت على من يسيء لولاة أمرنا وبلادنا.

منى شداد لها باع طويل من العمل الفني والإعلامي داخل دولة الكويت، ودخلت الوسط الإعلامي والفني بالكويت منذ سن صغيرة فكانت بدايتها ببرامج الأطفال وهي حديثة السن ثم قدمت العديد من الأعمال الفنية والدرامية، وأمتد نشاطها إلى المجال الإعلامي في تقديم البرامج.

قدمت منى شداد بالدراما الكويتية ما يقرب من 90 عملاً تلفزيونياً، فضلاً عن المشاركة في العديد من الأعمال المسرحية وتقديم العديد من البرامج، ولكن يبدو أن هذا التاريخ الحفل لم يمنعها في الوقوع بمثل هذا الخطأ، لتؤكد الأنباء أن الهيئة العامة للترفيه قررت منع منى شداد من الظهور بأي وسيلة إعلام سعودية أو المشاركة في أي فاعلية فنية تخص المملكة.

ونشر مخارش فيديو يخص منى شداد وهي تدعم فيه أمير دولة قطر وتعدد له المدح والثناء، رغم القرار الصادر من الدول الأربعة المملكة والإمارات ومصر والبحرين بمقاطعة قطر بسبب دعمها للإرهاب، ومحاولات نظامها الحاكم زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة العربية.

منى شداد حاصلة على شهادة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون الموسيقية في الكويت، كما حصلت على دورات في التمثيل من المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت العمل الفني بعام 1987 وهي بسن صغيرة وذلك بأدوار صغيرة واستمرت بالتمثيل بعد ذلك حتى وصلت لأدوار البطولة، وهي شقيقة الممثلة مشاعل شداد.