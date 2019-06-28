تعليق يُنقذ الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

علّق أحمد الأمير المستشار القانوني لنادي الاتحاد على قضية النادي مع اللاعب التونسي أحمد العكايشي مهاجم نادي الاتفاق.

أساس الأزمة

ويذكر أن أحمد العكايشي كان تقدم بشكوى لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد الاتحاد بسبب تحويل العميد له من لاعب محترف إلى لاعب استثماري، كما أن العكايشي يملك مستحقات مالية عند الاتحاد تصل إلى 8 ملايين ريال.

وقال أحمد الأمير في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في تويتر: لا يمكن معاقبة الاتحاد من قبل الفيفا بعقوبة رياضية كالحرمان من التسجيل لأن اشتراطات تلك العقوبة الرياضية لاتنطبق على قضية العكايشي مع الاتحاد.

وأضاف المستشار القانوني لـ نادي الاتحاد: غرامة مالية عن الفترة المتبقية من العقد مع دفع غرامة تعويض عن العقد وغرامة تأخير، وأي كلام عن عقوبة رياضية اعتبروه إثارة.

ولعب أحمد العكايشي في صفوف نادي الاتحاد في الفترة من عام 2016 حتى عام 2018، وكان أساسيًا في صفوف الفريق الاتحادي حتى تعاقد العميد مع اللاعب البرازيلي رومارينيو من صفوف نادي الجزيرة الإماراتي.

جدير بالذكر أن أحمد العكايشي فاز ببطولتين مع نادي الاتحاد، حيث تُوج بلقب كأس ولي العهد في موسم 2016-2017 بجانب الفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في صيف عام 2018 على حساب النادي الفيصلي.

وكان نادي الاتحاد أعلن رحيل كل من أحمد عسيري وجمال باجندوح بعد رفض الإدارة تجديد عقد الثنائي.

الاطمئنان يعود

وشعر جمهور الاتحاد بالقلق بعد تردد أقاويل حول أن العميد مُهدد بالحرمان من تسجيل أي صفقات جديدة بسبب أزمته مع أحمد العكايشي، لكن تعليق أحمد الأمير طمأن الجماهير قليلًا.