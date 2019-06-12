تغريدة مثيرة وضعت النصر في أجمل فتراته مع سعود السويلم

المواطن - محمد سمعه

قرّر سعود آل سويلم، رئيس مجلس إدارة نادي النصر السابق، عدم الترشح لرئاسة العالمي خلال أربع سنوات مقبلة والاكتفاء بما قدّمه لأصفر العاصمة خلال فترة تكليفه من قبل الهيئة العامة للرياضة.

وقبل قدوم سعود آل سويلم لرئاسة نادي النصر بتكليف من الهيئة العامة للرياضة، علّق سعود السويلم على وضع نادي النصر في الثالث من مارس في عام 2018 فقال عبر حسابه الرسمي في تويتر: وضع نادي النصر غير مقنع ولا يرضي جمهور العالمي.. نحتاج العودة بالنصر لمكانته ومستواه المعهود.

وقال سعود السويلم بعد تكليفه من قبل المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السابق: أشكر معالي الأستاذ تركي آل الشيخ على تكليفي برئاسة مجلس إدارة نادي النصر.

سعود السويلم يتحرك بقوة:

ونجح سعود السويلم في تصحيح مسار نادي النصر، حيث تعاقد مع صفقات قوية مثل المغربي نور الدين أمرابط ومواطنه عبدالرزاق حمد الله، بالإضافة للتعاقد مع الحارس الأسترالي برادلي جونز والمدافع البرازيلي مايكون بيريرا وضم حمد آل منصور وسلطان الغنام.

وكان القرار الأمثل لنادي النصر في عهد سعود السويلم هو إقالة المدرب الأوروغوياني جوزيه كارينيو؛ بسبب سوء النتائج وتعيين المدرب البرتغالي روي فيتوريا، حيث أدى هذا القرار إلى تحقيق الاستقرار الفني المطلوب للنصر، والذي ساهم فيما بعد بالتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع نادي الهلال.

وبعد ابتعاد سعود السويلم عن الترشح لرئاسة العالمي، كشف نادي النصر عن البرنامج الزمني الخاص به لانتخاب رئيس وأعضاء إدارة النادي الجديدة للمرة الثانية بنظام القائمة، خلال الفترة من 16 يونيو حتى 28 يونيو من العام الجاري.

وسيتم فتح باب الترشيح لرئاسة وعضوية المجلس وقيد الناخبين في الفترة من 16 يونيو وحتى 19 يونيو.