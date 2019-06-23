تغريدة نصراوية تحمل رسالة خاصة لـ سعود آل سويلم

المواطن - محمد سمعه

قرّر سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة النصر في وقت سابق عدم الترشح في انتخابات العالمي، مكتفيًا بما قدّمه في الفترة الأخيرة حيث تمّ تكليفه من قِبل الهيئة العامة للرياضة.

ونجح سعود آل سويلم في تحقيق الاستقرار الإداري المطلوب لنادي النصر الذي انعكس على الفريق الأول لكرة القدم بصورة إيجابية، حيث تُوج الفريق النصراوي بلقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي بفارق نقطة وحيدة عن نادي الهلال.

وطالب فهد المشيقح عضو شرف النصر، سعود آل سويلم بالاستجابة لطلب جمهور العالمي والعودة للترشح في انتخابات النصر خلال الفترة الحالية.

رسالة خاصة

واتجه فهد المشيقح لحسابه الخاص في تويتر لتوجيه رسالة خاصة إلى سعود آل سويلم حيث قال: من أجل الملايين من العشاق، تغلب على ظروفك، وعُدْ لنا كما أعدت نصر الأمجاد.

وكتب سعود آل سويلم عبر تويتر قائلاً: جماهير الوفاء كان موسماً استثنائياً بدعمكم ووقفتكم ومؤازرتكم لفريقكم، ومن خلاله حققنا البطولة الاستثنائية والغالية علينا جميعاً كأس الأمير محمد بن سلمان رغم الظروف التي تخطيناها بدعمكم، وأعلم أن هذا لم يكن طموحكم فقط.

وتابع: تعجز كلمات الشكر عن الوفاء بحقكم، وأتقدم لكم بالاعتذار عن الترشح لرئاسة النصر لظروفي، لكني باقٍ معه كعاشق، وسأكون مع كل إدارة مقبلة، وبتعاون الجميع سنستمر في مواصلة الإنجازات وتحقيق الانتصارات بإذن الله.