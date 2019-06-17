تفاصيل الجلسة الأخيرة من محاكمة محمد مرسي قبل وفاته

المواطن - متابعة

شهدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي، الذي كان يُحاكم مع 23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ” التخابر مع حماس”، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومَن يعملون لمصلحتها.

وأفاد التليفزيون المصري أن محمد مرسي طلب الكلمة من القاضي وسُمح له بالدفاع عن نفسه وهو في القفص وبعد رفع الجلسة أصيب بإغماء وفقد الوعي ثم تبين وفاته في الحال.

وتمّ نقل جثمان محمد مرسي إلى المستشفى لاستكمال باقي الإجراءات فيما من المتوقع أن يتم تشييعه غداً في مسقط رأسه في محافظة الشرقية، دلتا مصر، وسط إجراءات أمنية مُشدّدة.

وكانت محكمة النقض المصرية قضت في وقت سابق بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق محمد مرسي وآخرين وقررت إعادة المحكمة.

وعقدت المحكمة جلستها أمس وبعد المداولة تم تأجيل الحكم إلى جلسة اليوم التي شهدت وفاة محمد مرسي قبل النطق بالحكم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي، وأحمد عبدالعاطي بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي ومحمد بديع و16 أخرين، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة.

وكانت محكمة النقض أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمين بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبدالعاطي السيد محمود عزت ومتولي صلاح الدين عبدالمقصود وعمار السيد البنا وأحمد رجب سليمان والحسن خيرت الشاطر وسندس شلبي وأبو بكر حمدي وأحمد محمد الحكيم ورضا فهمي خليل ومحمد أسامة محمد العقيد وحسين القزاز وعماد الدين عطوة وإبراهيم فاروق الزيات بالإعدام شنقًا.