تفاصيل العثور على المفقود القطري متوفى بمنطقة نائية

المواطن - الرياض

عثرت الجهات الأمنية وفرق البحث والإنقاذ التطوعية، اليوم السبت، على المفقود القطري، متوفى، بجانب سيارته في منطقة الدهناء.

وكان المواطن القطري حزام المري قد فُقد منذ يوم الاثنين الماضي، في قرية يبرين جنوب مركز حرض التابع لمحافظة الأحساء.

وأوضحت جمعية “غوث” للبحث والإنقاذ، في بيان لها، أنه تم العثور على المفقود حزام المري في منطقة عوالي قلمه آل مخيزيم غرب يبرين بجانب سيارته منقطع منها البنزين وجهاز الاتصال الفضائي، بالإضافة إلى نفاد الماء والغذاء منه، مشيرة إلى أنه ذهب وحيداً بسيارته ولم يُبلغ أقاربه عن وجهته.

يذكر أنه كان قد تم تشكيل فريق بحث من الشرطة والدفاع المدني وبمساعدة من جمعية غوث بالسيارات المجهزة والطائرات الشراعية، إضافة إلى مساعدة مجموعة من أبناء القبائل للبحث عن المفقود.